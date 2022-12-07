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Siyaset kulislerini sallayan ittifak hakkında son açıklama İnce'den! Bir şart koşup duyurdu: "Milletin önüne çıkıp açıklayacağız"

07.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminde yeni kurulması beklenen 4. ittifak konuşuluyor. Partiler arasında görüşme trafiği devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4 partinin sürdürdüğü çalışmalarla ilgili son bilgileri vererek "temel konularda anlaşma" mesajı verdi. İnce; Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'den oluşması beklenen ittifakın Anıtkabir'de yapacağı ortak açıklamayla ilgili de konuştu.

Siyaset kulislerini sallayan ittifak hakkında son açıklama İnce'den! Bir şart koşup duyurdu: "Milletin önüne çıkıp açıklayacağız"

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de 4 partinin bir arada kuracağı yeni siyasi ittifak. İttifakın oluşturan partilerden Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce süreçle ilgili konuşurken "Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp açıklayacağız" dedi. Geçtiğimiz günlerde Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ittifak açıklamasını Anıtkabir’de yapacaklarını dile getirmişti. İttifakın ne zaman kesinlik kazanacağı merakla beklenirken İnce, canlı yayında siyasetin gündemini hareketlendirecek önemli açıklamalara imza attı.

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CHP'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

İnce, Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmeleri paylaşıp soruları yanıtladı. Ayrıldığı CHP'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya İnce'nin yanıtı "Memleket Partisi'ni 1. parti yapalım, sonrasını konuşuruz" şeklinde oldu.

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"HER KONUDA MUTABIK DEĞİLİZ"

Kurulması beklenen yeni ittifak partilerinin yürüttüğü çalışmalara değinen İnce, şunları söyledi:

"Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. 4 parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız."

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