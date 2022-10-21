Skandal görüntüler! Huzurevi çalışanlarının yaşlılarla dalga geçtiği anlar sosyal medyadan tepki topladı

İngiltere’nin Chorley şehrindeki Gillibrand Hall Huzurevi’nde personelin kendi arasında eğlendiği anlara ait bir dizi video sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşılan video serisinde personelin yetişkin bezlerini takarak yaşlıları taklit ettikleri anlara ver verildi. Personel hasta bezleriyle birlikte dans ettikleri ve yaşlıların yürüyüşünü taklit ettikleri anları sosyal medyadan paylaşınca tepkilerde beraberinde geldi. TikTok’tan yapılan paylaşımlar ülkede gündem oldu.

“DEHŞETE DÜŞTÜK”

Huzurevinin haftalık ücretinin 600 sterlin (yaklaşık 12 bin 500 TL) olduğunu belirtilirken personelinin koridorlarda demans hastalarıyla dalga geçmek için yaptığı eylemler izleyenleri şoke etti. Bu yılın Mart ayında Bakım Kalitesi Komisyonu (CQC) tarafından 'İyi' olarak derecelendirilen Gillibrand Hall Huzurevi'nde personelin yaşlılarla dalga geçen çok sayıda videoyu kaydettiği ortaya çıktı.

65 yaş üstündeki insanların bakımına yardımcı olan huzurevinin sözcüsü sosyal medyada ortaya çıkan görüntülere şaşırdıklarını ifade ederek, “Dehşete düştük. Bunun tamamen uygunsuz ve yanlış olduğu konusunda hem fikiriz. Personeller hakkında soruşturma başlattık ve görevlerini askıya aldık. Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz” dedi.



