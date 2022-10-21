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  4. Skandal görüntüler! Huzurevi çalışanlarının yaşlılarla dalga geçtiği anlar sosyal medyadan tepki topladı

Skandal görüntüler! Huzurevi çalışanlarının yaşlılarla dalga geçtiği anlar sosyal medyadan tepki topladı

21.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bir görüntü kullanıcıların tepkisini çekti. Bir huzurevinde hastalara bakmakla görevli olan personel kendi aralarında yaşlıların taklidini yaparak onlarla dalga geçtikleri anları sosyal medya uygulamasından paylaştı. Sosyal medyada gündem yaratan video izleyenlerin tepkisini çekince huzurevi yetkileri harekete geçerek personelleri işten çıkarttığını açıkladı.

İngiltere’nin Chorley şehrindeki Gillibrand Hall Huzurevi’nde personelin kendi arasında eğlendiği anlara ait bir dizi video sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşılan video serisinde personelin yetişkin bezlerini takarak yaşlıları taklit ettikleri anlara ver verildi. Personel hasta bezleriyle birlikte dans ettikleri ve yaşlıların yürüyüşünü taklit ettikleri anları sosyal medyadan paylaşınca tepkilerde beraberinde geldi. TikTok’tan yapılan paylaşımlar ülkede gündem oldu.

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“DEHŞETE DÜŞTÜK”

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Huzurevinin haftalık ücretinin 600 sterlin (yaklaşık 12 bin 500 TL) olduğunu belirtilirken personelinin koridorlarda demans hastalarıyla dalga geçmek için yaptığı eylemler izleyenleri şoke etti. Bu yılın Mart ayında Bakım Kalitesi Komisyonu (CQC) tarafından 'İyi' olarak derecelendirilen Gillibrand Hall Huzurevi'nde personelin yaşlılarla dalga geçen çok sayıda videoyu kaydettiği ortaya çıktı.

65 yaş üstündeki insanların bakımına yardımcı olan huzurevinin sözcüsü sosyal medyada ortaya çıkan görüntülere şaşırdıklarını ifade ederek, “Dehşete düştük. Bunun tamamen uygunsuz ve yanlış olduğu konusunda hem fikiriz. Personeller hakkında soruşturma başlattık ve görevlerini askıya aldık. Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz” dedi.

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demans İngiltere huzurevi demans hastalığı

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