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  4. Skandal görüntüler! Küçük kıza zorla ateş ettirdi, vurulma tehlikesi atlattı

Skandal görüntüler! Küçük kıza zorla ateş ettirdi, vurulma tehlikesi atlattı

24.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Skandal görüntüler! Küçük kıza zorla ateş ettirdi, vurulma tehlikesi atlattı

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı.

Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı.

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Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi.

Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rize
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