Skandal görüntülere, 'Algı operasyonu' savunması! Evraklara göre 'Çok hasta geldi' denilen köpekler aylarca barınakta yaşamış

Bugün sabah saatlerinde Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Barınağı’na ait basında çıkan ölü yasak ırklı köpeklerin fotoğrafları yetkililer tarafından yalanlandı. Barınakta yapılan açıklamada ‘1 yıldan daha eski fotoğraflar ile yapılan algı operasyonu’ olarak yalanlanan fotoğrafların Doğa Koruma ve Milli Parklar’a verilen resmi evraklara göre iddia edilenden çok daha yeni olduğu ortaya çıktı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol’un yaptığı açıklamada basında çıkan haberleri yalanlarken söylediği “1 yıldan daha eski bir olay” lafı da yalan çıktı. Ayrıca Erol, 2022 yılında ölen yasak ırklı köpeklerin sayısını gizli tutarken, yaşanan skandalın ardından idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

HAYVANLARIN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ, İDDİALARI ALGI OPERASYONU OLARAK NİTELENDİRDİ

Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan olayda hayvan ölümlerinin gerçek olduğunu kabul eden Mahmut İzzet Erol, durumu 'Algı operasyonu' diyerek basını suçladı. Fotoğrafların 1 yıl öncesine ait olduğunu beyan eden Erol, “Basından bu haberleri okuduktan sonra barınağımıza geldik. Bunu da bir ihbar kabul ederek idari soruşturmamızı başlattık. Ama hepiniz göreceği üzere yaklaşık yarım saattir barınağımızın etrafındasınız, sizin de şahit olduğunuz şekilde biz Eskişehir’deki hayvan severlerle birlikte her zaman ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Bu basında yer alan haberler bir algı operasyonudur" dedi.

"ÇOK HASTA HALDE GELDİLER YAŞATILAMADI"

Erol, "Bir yıl önceki fotoğraflar bir şekilde elde edilerek kullanılmıştır. Fotoğrafa görüntüsü verilen hayvanlar barınağımıza, bakım evimize çok zor durumda, çok hasta halde gelmiştir ve yaşatılamamıştır” şeklinde ifade kullandı.

ÇOK HASTA GELDİ DEDİĞİ KÖPEKLER AYLARCA BARINAKTA YAŞAMIŞ

Fakat dehşet içinde hayatını kaybeden köpeklerin ölüm evraklarında aylarca barınakta yaşadıklarına dair tarihler ortaya çıktı. Bazı hayvanların 2 aydan uzun süre barınakta kaldıktan sonra kemikleri sayılacak kadar kötü halde öldükleri görüldü.

ETRAFI TEMİZLEDİKTEN SONRA BASINI DAVET ETTİLER

Yayınlanan haberin ardından Geçici Hayvan Barınağı’nın önüne giden gazeteciler, bir süre kapıda bekletildikten sonra içeri davet edildi. Fotoğraflardaki rezil görüntülerin aksine dip köşe temizlenen barınakta, su birikintileri göze çarptı.

(İHA)

