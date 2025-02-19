Soğan almadan önce bunları bilmelisiniz: Soğan hakkında hiç duymadığınız 6 önemli ipucu!

Türk mutfağına ait hemen hemen her tencere yemeğine katılan soğan mutfaklardan eksik olmayan sebzelerden biri. Dünya genelinde de oldukça yaygın olarak soğan, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kan şekeri seviyesini düzenler ve kalp sağlığını korur. Peki, soğan almadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte soğan hakkında hiç duymadığınız 6 önemli ipucu...

SOĞAN HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 6 İPUCU!

1) Kırmızı soğan 11 kat daha fazla antioksidana sahiptir.

2) Yapısal olarak düz olanlar her zaman daha tatlıdır.

3) Soğan alırken mutlaka sap kısmı saçaklı olanları seçin. Çünkü saçaklı soğanlar daha tazedir.

4) Kabukları kolay soyulmayanları seçin. Çünkü kabuğu çabuk soyulan soğanlar daha yaşlıdır.

5) İkiye kestiğiniz soğanın yarısını saklamak istiyorsanız, her zaman köklü kısmını dolapta saklayın. Ayrıca avokado ile beraber saklarsanız ikisinin de dolapta ömrünü uzatırsınız.

6) Soğanı doğradıktan sonra 5 dakika içme suyunda bekletin. Hem kokusu hem de midenize verdiği zarar azalacak. Ayrıca bu suyla bitkilerinizi sularsanız içerisindeki vitamin ve antioksidanlar bitkinizi besleyecektir.