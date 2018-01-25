MAGAZİN

Soğuk hava korkutmadı

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 11:52 | Son Güncelleme 8 saat önce

Dondurucu soğuk bile ünlü oyuncuyu yarı transparan kıyafet giymekten alıkoymadı.

Rol aldığı Wonder Woman adlı filmle kariyerinde hızlı bir yükselişe giren Gal Gadot, tanıtım yüzü olduğu firmanın gecesinde de bütün dikkati üzerinde topladı. Fotoğraflar: Backgrid USA

Gal Gadot

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32 yaşındaki Gadot, New York'taki geceye -4 derece soğuğa aldırmadan yarı transparan kıyafetiyle katıldı. Gadot, sade makyajıyla da beğeni topladı. 

32 yaşındaki Gadot, New York'taki geceye -4 derece soğuğa aldırmadan yarı transparan kıyafetiyle katıldı. Gadot, sade makyajıyla da beğeni topladı. 
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10 yıldır işadamı Yaron Versano ile evli olan Gal Gadot, iki çocuk annesi.

10 yıldır işadamı Yaron Versano ile evli olan Gal Gadot, iki çocuk annesi.
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Anahtar Kelimeler:
Wonder Woman Gal Gadot

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