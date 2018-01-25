Soğuk hava korkutmadı
Dondurucu soğuk bile ünlü oyuncuyu yarı transparan kıyafet giymekten alıkoymadı.
Rol aldığı Wonder Woman adlı filmle kariyerinde hızlı bir yükselişe giren Gal Gadot, tanıtım yüzü olduğu firmanın gecesinde de bütün dikkati üzerinde topladı. Fotoğraflar: Backgrid USA
Gal Gadot
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32 yaşındaki Gadot, New York'taki geceye -4 derece soğuğa aldırmadan yarı transparan kıyafetiyle katıldı. Gadot, sade makyajıyla da beğeni topladı.
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10 yıldır işadamı Yaron Versano ile evli olan Gal Gadot, iki çocuk annesi.
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