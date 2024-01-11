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  4. Şöhretin zirvesinde İstanbul'u terk etmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali herkesi şaşırttı

Şöhretin zirvesinde İstanbul'u terk etmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali herkesi şaşırttı

11.01.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan son haliyle gündem oldu. Sempatik halleri, karizması ve yakışıklılığıyla 90'lı yıllara damga vuran Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Şimdilerde 66 yaşında olan Tarcan'ın son hali herkesi şaşırttı.

Bir dönemin yakışıklı manken ve oyuncularından biri olan Tarık Tarcan yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımıza kazındı.

Tarık Tarcan eski hali 1

Yakışıklılığı ve sempatik halleri ile 90'lı yıllara damga vuran Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

tarık tarcan eski hali 2

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor.

Tarık Tarcan 1

Şimdilerde 66 yaşında olan Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

tarık tarcan 2

İlk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynayan Tarık Tarcan'ın rol aldığı yapımlar arasında Yaprak Dökümü, Kıvılcım, Sevginin Gücü, Zehirli Çiçek ve Akasya Durağı da bulunuyor.

tarık tarcan 3

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tarcan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Ünlü ismin gönderilerine; 'Hala çok karizmatiksin', 'Yılların yaradığı tek isim', 'Karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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