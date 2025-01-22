ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 22 Ocak 2025 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 28 Ocak'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken Philips kahve makinesi oldu. Gıdadan hijyene, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 14999 TL

Sizin için seçtiklerimiz

Sage kahve makinesinde kaçırılmayacak fırsat. Ürünü burada bulabilirsiniz.

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Stanley termosta indirim devam ediyor. Ürünü buradan görüntüleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var!

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Temel gıda ürünlerinden bebek mamalarına gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde, burada!

Kahvelerdeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde süper fiyatlar

Sizin için kişisel bakım & hijyen kategorilerinde seçtiklerimiz

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Sleepy, Pure Baby gibi güvenle kullanabileceğiniz bebek bezlerinde indirimler burada devam ediyor.

Ev-yaşam kategorisinde yok yok!

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Dagi'den Koton'a indirimdeki pijama takımlarını görmek için buraya tıklayın.

Çorap modellerindeki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Ayaklarınızı sıcacık tutacak konforlu pelüş terlik modellerindeki indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Pratik mutfak gereçleri Şok kataloğunda!

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Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler burada!

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

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Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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