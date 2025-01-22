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ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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  4. ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
21.01.2025 17:18
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ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 22 Ocak 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 22 Ocak 2025 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 28 Ocak'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken Philips kahve makinesi oldu. Gıdadan hijyene, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 14999 TL

6

Sizin için seçtiklerimiz

Sage kahve makinesinde kaçırılmayacak fırsat. Ürünü burada bulabilirsiniz.

Huawei kulaklıktaki indirimi kaçırmayın. Ürün burada.

Stanley termosta indirim devam ediyor. Ürünü buradan görüntüleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var!

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Temel gıda ürünlerinden bebek mamalarına gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde, burada!

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Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde süper fiyatlar

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Ev-yaşam kategorisinde yok yok!

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

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Pratik mutfak gereçleri Şok kataloğunda!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler burada!

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

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Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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