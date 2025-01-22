ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 22 Ocak 2025 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 28 Ocak'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken Philips kahve makinesi oldu. Gıdadan hijyene, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
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Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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