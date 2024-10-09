ŞOK'a The North Face montlar geliyor! 9 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 9 Ekim 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Broşürde en çok dikkat çeken ürün The North Face montlar oldu. Peşin fiyatına 6 taksitle satışa sunulan montların yanı sıra her ihtiyaca ve beğeniye uygun farklı kategorilerde ürünler de alışveriş severlerle buluşuyor. ŞOK'taki indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürünü merak ediyorsanız bu içeriğimize bakmadan geçmeyin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Prime Alışveriş Festivali'ne özel ETİ atıştırmalıklardaki indirimler burada!

Kahve tutkunları buraya görebilirsiniz.

ŞOK'ta deterjan ara sıra değil hep ucuz: ALO Toz Deterjan 10 kg 329 TL

Sizin için hijyen ve kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

OMO, Ariel ve dahası... Prime Alışveriş Festivali kapsamındaki indirimli deterjanlar burada!

Tıraş makineleri de indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Şokça indirimleri kaçırmayın!

Sosyal medyada viral olan şarjlı masa lambası ŞOK'a geliyor

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Pijama takımları indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Madama Coco'da indirim var, nevresimler ve dahası burada!

Kütahya Porselen ürünleri avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor

Pratik mutfak gereçleri de indirimde, burada!

Philips airfryerlar indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

Ve Katalog'un yıldızı! The North Face montlar peşin fiyatına 6 taksit

Sizin için mont kategorisinde seçtiklerimiz

Prime Alışveriş Festivali'ne özel marka montlarda dev indirimler var, burada!

Beyaz eşya ihtiyacı olanlar bakmadan geçmeyin

Çocuk ve genç odası takımları indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.