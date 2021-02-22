Şok iddia: Epstein'da Donald Trump ve Bill Clinton'a ait gizli kasetler vardı

ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein 2019'un başlarında New York'ta tutuklanmış ve 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilmişti. Ünlü milyarderin daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası bulunuyordu.



Bill Clinton

Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu. Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.



Donald Trump

Esptein'ın 'köle' olarak tuttuğu, tecavüz ettiği ve seks ticareti yaptırdığı çocuk yaştaki kızları da yanına alarak pek çok ülkeye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Epstein'ın 'hamilelik çiftliği kurmak' gibi sapkın önerilerinin olduğu da dava sürecinde gün yüzüne çıkmıştı.

Jeffrey Epstein 10 Ağustos 2019'ta hücresinde ölü bulunmuş ve kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.



Epstein'e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Temmuz 2020'de gözaltına alınmıştı.



