Sokağa çıkma yasağına takılan Sevim Emre yaşını inkar etti

Sevim Emre şoförlü aracıyla önceki gün Aşiyan sahilinde görüntülendi. Sözcü'deki habere göre evde eksikleri olduğu için alışverişe çıktığını belirten Emre, “Orhan baba riskli, onun çıkması doğru değil. Evde mutlu, ben de alışveriş için çıktım” diye konuştu.

GOOGLE'DA YAZAN GERÇEK YAŞI DEĞİLMİŞ

Bir muhabirin siz yaş sınırına takılıyor musunuz? sorusuna, “Biri bir zaman koymuş, yaşım o kadar değil. Nüfus kağıdımı da gösterdim daha önce” diyerek Google’da yazan yaşının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sevim Emre Google’da (75) 2 Temmuz 1944 doğumlu gözüküyor.

