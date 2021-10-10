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Sokak ortasında öldürülmüştü! Katiliyle görüntüleri ortaya çıktı

10.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde husumetli olduğu arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Ramazan Çar'ın, zanlı ile birlikte son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehanede karşılaşan arkadaşların, ayakta kısa süre sohbet ettiği görüldü.

Olay, 8 Ekim Cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur (37), Yalı Mahallesi'nde kahvehanede oturduğu Ramazan Çar (41) ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar’a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar’ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ELİNDEKİ TÜFEKLE BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arkadaşını tüfekle vuran Kenan Cesur adlı şahıs, tüfeği ile olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamarası ile görüntülendi. Görüntülerde sokak ortasında arkadaşını vuran Cesur’un, elinde tüfek ile sokaktan koşarak gözden kaybolma anları yer alıyor.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇARKEN YAKALANDI

Ölen Çar’ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Arkadaşını vuran Cesur ise kaçmaya çalışırken Garipler Mezarlığı mevkiinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cesur, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ramazan Çar'ın cenazesi Değirmendere Dört Yol Camii'nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

KAHVEHANEDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, ikilinin birlikte son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Çar'ın yüzünü peçete ile sildiği sırada yanına Kenan Cesur'un geldiği, daha sonra ikilinin ayaküstü konuşmasının ardından dükkandan çıktığı görülüyor.

İHA

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Kocaeli
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