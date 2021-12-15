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Sokak ortasında öldürülmüştü! Sultangazi'deki cinayette yeni detaylar: Katili, kuzeni çıktı

15.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de, sokak ortasında işlenen cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Çalışmak için İstanbul'a gelen Nedim Çakan'ın, başından vurularak öldürülmesiyle ilgili kuzeni Cihan Ç. tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelinin babasının da bir yıl önce annesini öldürdüğü öğrenilirken, cinayeti kabul etmediği ifade edildi.

Sokak ortasında öldürülmüştü! Sultangazi'deki cinayette yeni detaylar: Katili, kuzeni çıktı

İstanbul Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde meydana gelen olayda Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta atılmış olarak buldu.

KATİL, KUZEN ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti. Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi. Polis Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin öldürdüğü Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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ŞÜPHELİNİN BABASIDA ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Cihan Ç.'nin babası Tacettin Çakan'ın yaklaşık bir yıl önce annesi Aygül Çakan(48)ı başından vurarak öldürdüğü tespit edildi. 18 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan Aygün Çakan'ın yıllar önce eşi ölünce ailesi tarafından eşinin kardeşi Tacettin Çakan'la evlendirildiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirttiler. Öte yandan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sultangazi
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