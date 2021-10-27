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  4. Sokak ortasında taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Sokak ortasında taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

27.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde para meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokak ortasında taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, gece saatlerinde yolda karşılaşınca kavga çıktı. Araçlarından inen yaklaşık 20 kişi, sopa ve taşlarla birbirine saldırdı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile sona eren kavgada, İbrahim Y. (28), İshak Y. (33), Halil Y. (37), Vedat Y. (53) ve Emine Y. (52) yaralandı, 3 otomobil de hasar gördü.

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Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Polis, cep telefonu kameraları ile görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Şanlıurfa
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