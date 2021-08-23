HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında tekme atıp yerlerde yuvarlandılar! Yaşlı amcaların şaşırtan kavgası

Sokak ortasında tekme atıp yerlerde yuvarlandılar! Yaşlı amcaların şaşırtan kavgası

23.08.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga eden iki yaşlı vatandaş görenleri şaşırttı. Yerlerde yuvarlanan tarafları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Yaşanan ilginç kavga cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu. Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İLGİNÇ VE KOMİKTİ"

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
PARTNERMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladıMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladı
Kazdağları'nda orman yangınıKazdağları'nda orman yangını
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
UMRANIYE,ESENYURT, GUN GECMIYORKI OLAY OLMASIN

En Çok Okunan Haberler

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Bu sabah İstanbul! JAMMER'lar devreye girdi

Bu sabah İstanbul! JAMMER'lar devreye girdi

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.