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Kiracıya göstermeye gittiği mülkün havuzunda cinsel ilişkiye giren yabancıları görünce şoke oldu!

13.12.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Floridalı bir emlakçı, bir müşterisine göstermeye hazırlandığı bir mülkün garaj yolunda gizemli bir araç gördü. Bunun üzerine alarma geçen talihsiz adam, polislere haber verdi. bir çiftin mülkün havuzunda çırılçıplak cinsel ilişkiye girdiğini görünce şaşkına döndü.

Kiracıya göstermeye gittiği mülkün havuzunda cinsel ilişkiye giren yabancıları görünce şoke oldu!

Polk County Şerif Ofisi, ürkmüş emlakçının 5 Aralık'ta Davenport'taki boş eve geldiğini ve sabah 9:45 civarında garaj yolunda gizemli bir araba gördüğünü bildirdi. Mülkte kimsenin bulunma yetkisi olmadığını bilen emlakçı, hemen polisleri aradı. Yanıt veren görevliler mülke ulaştıklarında, evin havuzunda cinsel ilişkiye girmekte olan çıplak ve korkusuz bir çift buldu.

SIRF BUNUN İÇİN GİRMİŞLERDİ

Davetsiz misafirler, memurlara mülke özellikle seks yapmak için geldiklerini ve planlarının suç teşkil ettiğinden habersiz olduklarını söylediler. Yerel bir gazetenin haberine göre, 35 yaşındaki kadın ve 39 yaşındaki adam yanlış bir şey yaptıklarına inanmıyorlardı.

UYUŞTURUCU MADDE VARDI

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Olayın ardından polisler, 39 yaşındaki adamın olay yerinde bir tür uyuşturucu olan metamfetamin bulundurduğunu tespit ettiler. Adam da kadın da kendilerine ait olmayan bir mülke izinsiz girmekle suçlandı. Adam 1.750 dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, kadının ise 250 dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

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