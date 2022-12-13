Kiracıya göstermeye gittiği mülkün havuzunda cinsel ilişkiye giren yabancıları görünce şoke oldu!

Polk County Şerif Ofisi, ürkmüş emlakçının 5 Aralık'ta Davenport'taki boş eve geldiğini ve sabah 9:45 civarında garaj yolunda gizemli bir araba gördüğünü bildirdi. Mülkte kimsenin bulunma yetkisi olmadığını bilen emlakçı, hemen polisleri aradı. Yanıt veren görevliler mülke ulaştıklarında, evin havuzunda cinsel ilişkiye girmekte olan çıplak ve korkusuz bir çift buldu.

SIRF BUNUN İÇİN GİRMİŞLERDİ

Davetsiz misafirler, memurlara mülke özellikle seks yapmak için geldiklerini ve planlarının suç teşkil ettiğinden habersiz olduklarını söylediler. Yerel bir gazetenin haberine göre, 35 yaşındaki kadın ve 39 yaşındaki adam yanlış bir şey yaptıklarına inanmıyorlardı.

UYUŞTURUCU MADDE VARDI

Olayın ardından polisler, 39 yaşındaki adamın olay yerinde bir tür uyuşturucu olan metamfetamin bulundurduğunu tespit ettiler. Adam da kadın da kendilerine ait olmayan bir mülke izinsiz girmekle suçlandı. Adam 1.750 dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, kadının ise 250 dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.