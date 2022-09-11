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Sokak ortasında yasak aşk kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

11.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yasak aşk ve şantaj iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Recep A., amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaptı. Recep A., daha fazla para talebine olumsuz cevap alınca, ikili arasında tartışma yaşandı. Diğer aile üyelerinin de dahil olduğu olay, satır ve silah kullanılan bir sokak kavgasına dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olayda, taraflar gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde kavga çıktığı ihbarı yapıldı. Aynı aileden 5 kişinin karıştığı kavgada, kurusıkı tabancayla ateş edildiği öğrenildi. Tarafları ayırmak için 2 çevik kuvvet timi ve bir polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan 6 kişiden Hasan A., adliyeye sevk edilirken, 5'e serbest bırakıldı.

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YASAK AŞK VE ŞANTAJ İDDİASI

Karakolda alınan ifadelerde, Recep A.'nin amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaparak 10 bin TL aldığı, daha fazla para isteyince ikili arasında gerginlik yaşandığı anlatıldı. Recep A. yasak ilişkiyi abisi Hasan A.'ya anlattı. Ruhsatsız tabancası ve satırla Adem A.'nın evinin bulunduğu sokağa gelen Hasan A., 'namus meselesi' diye bağırdı. Bu sırada oğlu Dursun A. ile birlikte sokağa inen Adem A., Hasan A.'yı darbetti. Abisine saldırıldığını öğrenen Recep A. da kurusıkı tabancayla ateş ederek kavgaya dahil oldu.

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KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden, 5'i serbest kalırken, Hasan A. adliyeye sevk edildi. Taraflardan ele geçirilen kurusıkı ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj Esenyurt kavga yasak aşk
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