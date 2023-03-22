Sokak röportajında küçük kızın cevabı sosyal medyada gündem yarattı! “Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adeta geri sayıma başladı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın seçimlerde adaylarının açıklanmasından sonra halkın nabzı sokak röportajlarında atmaya başladı. Kendisine mikrofon uzatılan küçük bir kızın “Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?” sorusuna “Atatürk” cevabını vermesi sosyal medyada gündem yarattı.

“ATATÜRK’Ü SEVİYORUM”

Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından hangisini destekledikleri soruldu. İsmi açıklanmayan küçük bir kız ise o soruya “Atatürk” cevabını verince sosyal medyada gündeme gelmeyi başardı.