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Sokak röportajında küçük kızın cevabı sosyal medyada gündem yarattı! “Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?”

22.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs’a doğru geri sayıma başlamışken sokak röportajlarıyla halkın nabzı tutulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarının halka sorulduğu bir sokak röportajı sırasında küçük bir kızın verdiği cevap sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adeta geri sayıma başladı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın seçimlerde adaylarının açıklanmasından sonra halkın nabzı sokak röportajlarında atmaya başladı. Kendisine mikrofon uzatılan küçük bir kızın “Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?” sorusuna “Atatürk” cevabını vermesi sosyal medyada gündem yarattı.

“ATATÜRK’Ü SEVİYORUM”

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Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından hangisini destekledikleri soruldu. İsmi açıklanmayan küçük bir kız ise o soruya “Atatürk” cevabını verince sosyal medyada gündeme gelmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk

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