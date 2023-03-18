Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella günün kahramanı ilan edildi! Boyalı eylemi durdurmak için saldırganın üzerine atladı

Orta Çağ'da feodal bir devlet olan Floransa'nın yönetildiği bina olan ve bugün ise Floransa Belediye Başkanlığı'na ev sahipliği yapan tarihi Vecchio Sarayı, iklim aktivistlerinin boyalı saldırısına uğradı. İki iklim aktivisti, öğle saatlerinde Vecchio Sarayı’na gelerek binanın duvarına yangın tüplerine doldurulmuş turuncu boyayı sıktı.Aktivistlerin eylemini tesadüfen gören Floransa Belediye Başkanı Nardella, göstericilere bizzat müdahale ederek, olayı durdurmaya çalıştı. Nardella, belediye polisinin de yardımıyla bir göstericinin elinden yangın tüpünü alarak uzaklaştırdı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Nardella'nın göstericilere çok kızdığı ve birine "Sen ne halt ediyorsun!" ifadeleriyle çıkıştığı görüldü.

Floransa Belediye Başkanı Nardella, Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın iyiliği için doğmuş sanata, kültüre ve güzelliğe yapılan saldırı, en paylaşılabilir konuyu dahi hiçbir zaman haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

Nardella, ülkede susuzluk nedeniyle kuraklık yaşandığına da dikkati çekerek, çevrecilerin saldırısında kullanılan boyayı bina duvarından silmek için 5 bin litre su kullandıklarını kaydetti. Bu arada, merkez sol Demokratik Parti'den olan Nardella'ya bazı kullanıcılar solun söz konusu iklim aktivistlerine sahip çıktığı hatırlatmasında bulunurken, bazı kullanıcılar ise göstericilere bizzat müdahale eden başkanı destekleyerek, tebrik etti. (AA)