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Sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastanelik oldu

21.05.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta buldukları ilaçları şeker zannedip yutan ikiz kardeşler hastanelik oldu.

Sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastanelik oldu

Olay Huzur mahallesi 17. Sokakta meydana geldi. İkiz kardeşler Mizgin ve Ecrin D.(4), sokakta oyun oynamaya başladı. Çöpün yanındaki hapları gören ikizler, kutulardaki hapları şeker zannedip yuttu. Kısa süre sonra fenalaşan çocuklar, aileleri tarafından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan ikizler Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (İHA)


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Bursa
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