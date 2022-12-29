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Şoke eden Prestij Meselesi iddiası! "Yasak gelebilir metres olayından dolayı..."

29.12.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filmine dair Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Arto filme yasak gelebileceğini iddia etti.

Şoke eden Prestij Meselesi iddiası! "Yasak gelebilir metres olayından dolayı..."

Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret yolculuğunu konu alan 'Prestij Meselesi' hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Arto Dalga'dan 'Prestij Meselesi' filmi hakkında olay yaratacak bir iddia gündeme gelince programdaki herke şoke oldu.

Arto, 'Prestij Meselesi' filmi için yasak gelebileceğini iddia etti ve şunları söyledi:

"Ben bir şey duydum, yasak geliyor filmi durdurma yasağı. Hilmi'nin en büyük oğlu... Metres olayından dolayı..."

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Seren Serengil ise bu sırada "Dedim ben sana, annesine çok büyük saygısızlık bu. Büyük çocuk kimseyle konuşmuyor" yorumunda bulundu.

Arto ise "Tarafın avukatıyla konuştum, bu görüntülere bakıyoruz teyit eder etmez de dedi. Hilmi'nin sevgilisi var mı diye bakıyorlar..." dedi.

Ekran Alıntısı

PRESTİJ MESELESİ KONUSU

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı film, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıyor.

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