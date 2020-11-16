Şoke oldu! Sokak kedisi, yavrularını tanıştırmaya getirdi

Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan Lisianne, yaz başından beridir karnını doyurduğu kedinin yavrularıyla birlikte kapıya gelmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Her gün aynı saatte kapıdan mamasını alan ve suyunu içen kediyle aralarında güzel bir bağ oluşan kadın, kediye bir de isim verdi.

HAMİLE OLDUĞUNU ANLAMADI

Usagi adındaki kedinin kilo aldığını düşünen kadın, kedinin hamile olduğunu aklından bile geçirmemişti ancak kapının önüne yavrularıyla birlikte gelince neye uğradığını şaşırdı.

Lisianne şimdi hem Usagi'ye hem de sevimli 6 yavruya bakıyor.

