HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şoke oldu! Sokak kedisi, yavrularını tanıştırmaya getirdi

Şoke oldu! Sokak kedisi, yavrularını tanıştırmaya getirdi

16.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şoke oldu! Sokak kedisi, yavrularını tanıştırmaya getirdi

Kanadalı bir kadın, küçüklüğünden beridir beslediği kedinin yavrularıyla birlikte kapının önüne gelmesiyle şaşkına döndü. Zaman geçtikçe kedi ile arasında bağ kuran kadın, 'sanırım onları benimle tanıştırmaya getirdi' dedi.

Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan Lisianne, yaz başından beridir karnını doyurduğu kedinin yavrularıyla birlikte kapıya gelmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Her gün aynı saatte kapıdan mamasını alan ve suyunu içen kediyle aralarında güzel bir bağ oluşan kadın, kediye bir de isim verdi.

HAMİLE OLDUĞUNU ANLAMADI

Usagi adındaki kedinin kilo aldığını düşünen kadın, kedinin hamile olduğunu aklından bile geçirmemişti ancak kapının önüne yavrularıyla birlikte gelince neye uğradığını şaşırdı.

Lisianne şimdi hem Usagi'ye hem de sevimli 6 yavruya bakıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Papa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldıPapa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldı
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Papa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldı

Papa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldı

Japonya’da 30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

Suriye Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti!

Uyandığında şoka girdi! Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.