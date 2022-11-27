Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Görenler "Artık beceremiyorsun oyunu" dedi

Önce Zuhal Topal'ın programıyla sonra da Evleneceksen Gel programlarıyla popülerlik kazanan Solmaz Çiros değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Aldığı kilolarla ve estetikli görüntüsüyle sık sık adından söz ettiren Solmaz düğünlerde sahneye çıkıyor.

'Benim acım roman havası çalana kadar' diyen Solmaz Çiros son olarak İzmir'de sahne aldı. Sahnede eteğini yukarı kıvırarak kalça dansı yapan Solmaz'ı gören sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı.

Solmaz Çiros'un dansını görenler "Sen artık oynayamıyorsun", "Ortada dans yok", "Keşke oynayabilsen", "Artık beceremiyorsun oyunu" yorumlarında bulundu.



