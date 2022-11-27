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  4. Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Görenler "Artık beceremiyorsun oyunu" dedi

Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Görenler "Artık beceremiyorsun oyunu" dedi

27.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros yine kalça dansıyla dikkat çekti. Elbisesini yukarı kıvırarak kalçasını ön plana çıkardığı dansıyla dikkat çeken Solmaz Çiros yine hayranlarını mutlu edemedi. Aldığı kilolarla ve değişimiyle gündeme gelen eski gelin dayına "Sen artık oynayamıyorsun" yorumları geldi.

Önce Zuhal Topal'ın programıyla sonra da Evleneceksen Gel programlarıyla popülerlik kazanan Solmaz Çiros değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Aldığı kilolarla ve estetikli görüntüsüyle sık sık adından söz ettiren Solmaz düğünlerde sahneye çıkıyor.

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'Benim acım roman havası çalana kadar' diyen Solmaz Çiros son olarak İzmir'de sahne aldı. Sahnede eteğini yukarı kıvırarak kalça dansı yapan Solmaz'ı gören sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı.

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Solmaz Çiros'un dansını görenler "Sen artık oynayamıyorsun", "Ortada dans yok", "Keşke oynayabilsen", "Artık beceremiyorsun oyunu" yorumlarında bulundu.

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