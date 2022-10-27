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Somut eş anlamlısı nedir? Somutun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.10.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözle görülebilen cisimlerin ve maddi varlıkların hepsine somut adı verilir. Somut kelimesi aynı zamanda kalıplaşmış olan birçok ifadenin de içinde yer alır. Örnek verecek olursak; herkesin anlayabileceği örneklere somut örnek adı verilir. Cümle içinde genel olarak sıfat olarak kullanılan somut kelimesi dilimizde sıkça kullanılan kelimelerden biridir.

Somut eş anlamlısı nedir? Somutun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde farklı dillerden alıntılanan kelimelerin yanı sıra Türkçe kökenli kelimelerin çokluğu âşikardır. Somut kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "yekpare, masif" anlamına gelen "som" kelimesinden evrilmiştir. Yeni Türkçe döneminde türetilen bu kelime "müşahhas" anlamında türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre somut kelimesinin anlamları:

  • Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı
  • Somut olan şey

Türk Dil Kurumuna göre anlamı bu şekilde ifade edilen somut kelimesini içeren bazı bileşik kelimeler de bulunur. Örneğin "somut ad" ve "somut isim"

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Somut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimiz bünyesinde günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız kelimelerden biri olan somutun eş anlamlısı da cümlede somut ile aynı anlamda kullanılır. Uzun yıllardır kullanılan ve Eski Türkçe bir kelime olan somut dilimizde kendine yer bulmuş kelimelerdendir. Somut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde somut ile aynı anlamda kullanıldığı için somutun anlamdaş sözcüğü de denilebilir. Somut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük iki tanedir. Somut kelimesinin eş anlamı kelimeler:

  • Müşahhas
  • Konkre

Bu iki kelime de hem yazılı hem de sözlü metinlerde somut kelimesi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Kelime dağarcığına faydası bulunan ve anlamdaş da denilen bu kelimeler sayesinde konuşma dilinde tekrara düşülme engellenir.

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Somutun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin genellikle bir ya da birden fazlası yabancı kökenlidir. Somutun eş anlamlısı olan müşahhas Arapçadan, konkre ise Fransızcadan geçmiştir. Somut eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Duyularımız da bazen bizi yanıltır o yüzden müşahhas varlıklardan tam emin olmak mümkün değil.
  • Konkre olarak görmediğim şeylere inanmam pek mümkün değil.
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