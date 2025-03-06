Böylesi 51 yılda 3 kez görüldü! 4 milyondan fazla kişi için tehdit... Okullar tatil edildi

Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Matt Collopy, tropikal siklonun 8 Mart günü erken saatlerde Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesi ile güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağını tahmin ettiklerini duyurdu.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENİYOR

Anadolu Ajansının haberine göre, yetkililer, siklonun izleyeceği öngörülen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığının altını çizdi. Siklondan etkilenmesi beklenen bölgedeki toplu taşıma hizmetlerinin durdurulduğu, tehlike geçene kadar hastanelerin acil ameliyatlar dışında faaliyet göstermeyeceği bildirildi.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ VAR MI?

Alfred Kasırgası, 2025 yılında Atlantik Okyanusu'nda oluşmuş bir kasırga olduğundan, Türkiye doğrudan etkilenmez. Kasırgalar genellikle okyanuslarda oluşur ve kuzeydoğuya doğru ilerlerler. Türkiye, kasırgaların tipik olarak rotasına girmeyen bir bölgededir. Ancak, kasırga okyanus üzerinde hareket ederken, güneydoğu Avrupa ve Akdeniz bölgesinde dolaylı etkiler, örneğin hava koşullarındaki değişiklikler veya yağışlar görülebilir. Yine de, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle kasırgaların doğrudan etkisi nadiren görülür.

KASIRGA NASIL OLUŞUR?

Kasırga, hızla gelişerek 4. kategoriye yükselmiş bununla beraber ciddi rüzgarlar, yoğun yağışlar ve sel olaylarına yol açmıştır. Bu kasırga, özellikle ABD'nin güneydoğu kıyıları üzerinde etkili olan büyük bir tropikal fırtınadır.

Tropikal kasırgalar, sıcak okyanus sularının üzerindeki alçak basınç sistemlerinde oluşan, hızla dönen fırtınalardır. Alfred Kasırgası, Queensland’in ılıman doğu kıyılarına ulaşan ilk tropikal fırtına olması nedeniyle olağanüstü bir doğa olayı olarak değerlendirilmekte.

YIKICI KASIRGALARIN GEÇMİŞİ

Avustralya’da kasırgalar genellikle ülkenin tropikal kuzeyinde görülse de, 1974’teki Zoe Kasırgası’ndan bu yana Brisbane ve çevresinde bu kadar güçlü bir fırtına yaşanmamıştı.

Queensland’in tropikal kuzeyi, kasırgalara alışkın olsa da ılıman güney bölgeleri için bu tür hava olayları nadirdir.

1974 – Zoe Kasırgası: Yeni Güney Galler sınırına ulaşarak büyük sel felaketlerine neden oldu.

1990 – Yaklaşan kasırga: Brisbane’i tehdit etti ancak şehre ulaşmadan güneyde sönümlendi.

2023 – Avustralya genelinde kasırga etkileri: IPCC raporuna göre kasırgaların daha büyük yıkım yaratmaya başladığı bir dönem oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre 1970’ten bu yana bin 900’den fazla tropikal fırtına yaşandı ve bunlar toplam 790 binden fazla ölüme ve 1.4 trilyon dolarlık ekonomik zarara neden oldu.

(AA)