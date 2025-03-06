Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Böylesi 51 yılda 3 kez görüldü! 4 milyondan fazla kişi için tehdit... Okullar tatil edildi

Böylesi 51 yılda 3 kez görüldü! 4 milyondan fazla kişi için tehdit... Okullar tatil edildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 14:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alfred Tropikal Siklonu, Avustralya'nın doğusundaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşırken uzmanlar uyarılarına devam ediyor. Bölgedeki 4 milyondan fazla kişi için büyük bir tehdit oluşturan kasırgaya önlem olarak okullar tatil edildi. Ayrıca toplu taşıma durduruldu ve hastanelerin yalnızca acil operasyonlarla hizmet vermesi konusunda karar alındı.

Böylesi 51 yılda 3 kez görüldü! 4 milyondan fazla kişi için tehdit... Okullar tatil edildi

Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Matt Collopy, tropikal siklonun 8 Mart günü erken saatlerde Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesi ile güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağını tahmin ettiklerini duyurdu.

images

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENİYOR

Anadolu Ajansının haberine göre, yetkililer, siklonun izleyeceği öngörülen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığının altını çizdi. Siklondan etkilenmesi beklenen bölgedeki toplu taşıma hizmetlerinin durdurulduğu, tehlike geçene kadar hastanelerin acil ameliyatlar dışında faaliyet göstermeyeceği bildirildi.

thumbs_b_c_22ee33d93f4a37a3b31e27595b3ec9c3

TÜRKİYE'YE ETKİSİ VAR MI?

Alfred Kasırgası, 2025 yılında Atlantik Okyanusu'nda oluşmuş bir kasırga olduğundan, Türkiye doğrudan etkilenmez. Kasırgalar genellikle okyanuslarda oluşur ve kuzeydoğuya doğru ilerlerler. Türkiye, kasırgaların tipik olarak rotasına girmeyen bir bölgededir. Ancak, kasırga okyanus üzerinde hareket ederken, güneydoğu Avrupa ve Akdeniz bölgesinde dolaylı etkiler, örneğin hava koşullarındaki değişiklikler veya yağışlar görülebilir. Yine de, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle kasırgaların doğrudan etkisi nadiren görülür.

thumbs_b_c_2ad9333ed20b8c9a0366ba27a8986046

KASIRGA NASIL OLUŞUR?

Kasırga, hızla gelişerek 4. kategoriye yükselmiş bununla beraber ciddi rüzgarlar, yoğun yağışlar ve sel olaylarına yol açmıştır. Bu kasırga, özellikle ABD'nin güneydoğu kıyıları üzerinde etkili olan büyük bir tropikal fırtınadır.

Tropikal kasırgalar, sıcak okyanus sularının üzerindeki alçak basınç sistemlerinde oluşan, hızla dönen fırtınalardır. Alfred Kasırgası, Queensland’in ılıman doğu kıyılarına ulaşan ilk tropikal fırtına olması nedeniyle olağanüstü bir doğa olayı olarak değerlendirilmekte.

thumbs_b_c_e40be40f8a916f39b8ff907c0d87d881

YIKICI KASIRGALARIN GEÇMİŞİ

Avustralya’da kasırgalar genellikle ülkenin tropikal kuzeyinde görülse de, 1974’teki Zoe Kasırgası’ndan bu yana Brisbane ve çevresinde bu kadar güçlü bir fırtına yaşanmamıştı.

Queensland’in tropikal kuzeyi, kasırgalara alışkın olsa da ılıman güney bölgeleri için bu tür hava olayları nadirdir.

1974 – Zoe Kasırgası: Yeni Güney Galler sınırına ulaşarak büyük sel felaketlerine neden oldu.

1990 – Yaklaşan kasırga: Brisbane’i tehdit etti ancak şehre ulaşmadan güneyde sönümlendi.

2023 – Avustralya genelinde kasırga etkileri: IPCC raporuna göre kasırgaların daha büyük yıkım yaratmaya başladığı bir dönem oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre 1970’ten bu yana bin 900’den fazla tropikal fırtına yaşandı ve bunlar toplam 790 binden fazla ölüme ve 1.4 trilyon dolarlık ekonomik zarara neden oldu.

(AA)

Mynet'in Sesi
Çapkın pilotun notu tereddüte düşürdü!Çapkın pilotun notu tereddüte düşürdü!
Yolda yürürken maymun buldu!Yolda yürürken maymun buldu!
Anahtar Kelimeler:
kasırga Alfred, Lord Tennyson Avustralya Türkiye Fırtına uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

Çapkın pilotun notu tereddüte düşürdü!

Çapkın pilotun notu tereddüte düşürdü!

Bu plajın bir kuralı var: 'Ya soyun ya da git!'

Bu plajın bir kuralı var: 'Ya soyun ya da git!'

Yolda yürürken maymun buldu!

Yolda yürürken maymun buldu!

9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.