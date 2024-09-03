Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Son anları böyle görüntülendi! Gölde el salladı: Saatler sonra sırra kadem bastı... Her yerde aranıyor

    Son anları böyle görüntülendi! Gölde el salladı: Saatler sonra sırra kadem bastı... Her yerde aranıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 09:17
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Atitlan Gölü kıyısındaki bir yoga kampı için Guatemala'ya seyahat eden Nancy Ng isimli bir kadın bir anda ortadan kayboldu. Genç kadın en son göldeki bir teknenin ortasında el sallarken görüldü. Ng'nin ailesi ve yetkililer her yerde onu aramaya başladı.

    Son anları böyle görüntülendi! Gölde el salladı: Saatler sonra sırra kadem bastı... Her yerde aranıyor

    MYNET|DIŞ HABERLER Kaliforniyalı 29 yaşındaki özel gereksinimli öğretmen Nancy Ng, Atitlan Gölü kıyısındaki sakin bir yoga kampı için Guatemala'ya giden 12 Amerikalı arasındaydı.

    2

    Bir önceki yıl da aynı inzivaya katılmıştı ancak Ng'in ikinci ziyareti, iz bırakmadan ortadan kaybolmasıyla gizemle sonuçlandı. Genç kadının en son görüntüsü olan göldeki bir teknede el salladığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

    1

    Tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen 29 yaşındaki genç kadına ait bir ize rastlanmadı. Olaya ilişkin olarak araştırmaların devam ettiği ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Karısı eve gelince sevgilisi kaçmak istedi!

    Karısı eve gelince sevgilisi kaçmak istedi!

     Komşusunun çıkarttığı yatak odası ilişki sesinden ihaneti çözdü

    Komşusunun çıkarttığı yatak odası ilişki sesinden ihaneti çözdü

     Uçuş görevlisi: "Uçakta asla çay ve kahve içmem"

    Uçuş görevlisi: "Uçakta asla çay ve kahve içmem"

     Uçuşun ortasında doğdu! Yıllarca bedava bile hakkı kazandı

    Uçuşun ortasında doğdu! Yıllarca bedava bile hakkı kazandı

     Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Kaliforniya kayıp
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

    Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

    Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

    Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

    Yemesi sadece 20 saniye sürdü! "Bu neydi böyle?"

    Yemesi sadece 20 saniye sürdü! "Bu neydi böyle?"

    Türk turist ünlü gibi karşılandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler...

    Türk turist ünlü gibi karşılandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler...

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.