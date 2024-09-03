Son anları böyle görüntülendi! Gölde el salladı: Saatler sonra sırra kadem bastı... Her yerde aranıyor

MYNET|DIŞ HABERLER Kaliforniyalı 29 yaşındaki özel gereksinimli öğretmen Nancy Ng, Atitlan Gölü kıyısındaki sakin bir yoga kampı için Guatemala'ya giden 12 Amerikalı arasındaydı.

Bir önceki yıl da aynı inzivaya katılmıştı ancak Ng'in ikinci ziyareti, iz bırakmadan ortadan kaybolmasıyla gizemle sonuçlandı. Genç kadının en son görüntüsü olan göldeki bir teknede el salladığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen 29 yaşındaki genç kadına ait bir ize rastlanmadı. Olaya ilişkin olarak araştırmaların devam ettiği ifade edildi.