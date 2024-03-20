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    4. Komşusunun çıkarttığı yatak odası ilişki sesinden ihaneti çözdü! "Sesler iki farklı kadına aitti" dedi... Sosyal medyada gündem oldu

    Komşusunun çıkarttığı yatak odası ilişki sesinden ihaneti çözdü! "Sesler iki farklı kadına aitti" dedi... Sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 08:00
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    TikTok'ta 'busrayilmazdemirci' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın komşusunun çıkarttığı yatak odasındaki ilişki sesinden ihaneti çözdüğünü söyledi. 'Meğerse iki kadın varmış' sözüyle yaptığı paylaşımıyla Demirci 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

    TikTok'ta 'busrayilmazdemirci' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın "Komşularımızla yaşadığımız rezillik" notunu eklediği gönderisinde yeni evli bir çiftin taşındığı ve devamlı olarak yatak odasında çıkarttıkları seslerden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

    Gece 2'de hem erkek hem de kadın inlemesi sesleriyle uyandıklarını dile getiren Demirci yaşadıkları iki durumda da komşularına bir şey söylemediklerini ifade etti.

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    Aynı durumun üçüncü kez yaşanması üzerine sinirlendiklerini dile getiren Demirci, "Eşim kalktı artık duvarlara vuruyor sussunlar diye. O kadar çok rahatsız ediyor insanı. İkisi de daha çok bağırıyor. Apartman görevlisine söyledik. Onların üstündeki de sürekli şikayet ediyormuş. Apartman görevlisi onlarla konuşmuş. Bir süre sesleri çıkmadı. Gecenin bir vakti yine sesleri çıkmaya başladı. Bu kez inleme değil kavga sesi geldi" dedi.

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    İki farklı kadının sesinin geldiğini söyleyen Demirci, "Biz yine uykudan uyandık. Evet evliymiş adam o kadınla değil. Diğer kadın bunları basmış. İnanılmaz bir kavga oldu. Kadının eşyalarını alıp giderken gördüm. Bir süredir üst katımızdan çıt çıkmıyor. Sanırım gittiler" diye konuştu.

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