Uçuşun ortasında doğan bebek, önümüzdeki yıllarda ücretsiz uçuş hakkı kazandı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Doğumun kontrolsüz bir ortamda gerçekleşmesi vealışılmışın dışındaki doğum koşulları nedeniyle herhangi bir komplikasyon yaşanması durumunda anne ve çocuk ayrı tesislere gitmek zorunda kaldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.