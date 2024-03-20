Uçuşun ortasında doğan bebek, önümüzdeki yıllarda ücretsiz uçuş hakkı kazandı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki bir kadın, Dr. Leticia Olivares Solorio'nun yardımı sayesinde 30 bin feette bebeğini kucağına almayı başardı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde sefer sırasında dünyaya gelen yeni doğan bebeğin battaniye sarılı bir halde havayolu personelinin kucağındaki görüntüsü yer aldı.
Anne ve bebeği uçağın iniş yapmasından sonra tam bir sağlık muayenesi için hastaneye gönderildi.
Doğumun kontrolsüz bir ortamda gerçekleşmesi vealışılmışın dışındaki doğum koşulları nedeniyle herhangi bir komplikasyon yaşanması durumunda anne ve çocuk ayrı tesislere gitmek zorunda kaldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Havayolu şirketi kuruluş yıl dönemlerini kapsamında yeni doğan bebeğe önümüzdeki yıllarda kullanması için ücretsiz uçuş hakkı vereceklerini söyledi.