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    4. Uçuşun ortasında doğan bebek, önümüzdeki yıllarda ücretsiz uçuş hakkı kazandı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Uçuşun ortasında doğan bebek, önümüzdeki yıllarda ücretsiz uçuş hakkı kazandı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 15:48
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    İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki bir kadın Mexico City'den Ciudad Juárez'e uçarken sefer sırasında doğum yaptı. Havayolu şirketi sözcüsü olayı yerel basına, "Uçaklarımızdan birinde benzersiz bir an yaşadık, uçuş sırasında yeni bir yolcuyu karşıladık. Doğum kalplerimize dokunan olağanüstü bir olaydı" sözleriyle anlattı. Uçakta doğan bebeğin önümüzdeki yıllarda ücretsiz uçuş hakkı kazandığı bilgisi paylaşılınca olay sosyal medyada viral oldu.

    İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki bir kadın, Dr. Leticia Olivares Solorio'nun yardımı sayesinde 30 bin feette bebeğini kucağına almayı başardı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde sefer sırasında dünyaya gelen yeni doğan bebeğin battaniye sarılı bir halde havayolu personelinin kucağındaki görüntüsü yer aldı.

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    Anne ve bebeği uçağın iniş yapmasından sonra tam bir sağlık muayenesi için hastaneye gönderildi.

    Doğumun kontrolsüz bir ortamda gerçekleşmesi vealışılmışın dışındaki doğum koşulları nedeniyle herhangi bir komplikasyon yaşanması durumunda anne ve çocuk ayrı tesislere gitmek zorunda kaldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

    Havayolu şirketi kuruluş yıl dönemlerini kapsamında yeni doğan bebeğe önümüzdeki yıllarda kullanması için ücretsiz uçuş hakkı vereceklerini söyledi.

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    uçak bebek doğum
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