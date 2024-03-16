Uçuş görevlisi uçakta asla çay ve kahve içmediğini söyledi! Nedeni sosyal medyada gündem yarattı: "Hiç temizlenmiyor"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla ilgi toplayan Cierra Mistt isimli bir hostes yolculara uçakta meşrubat veya önceden şişelenmiş bir şey tüketmelerini tavsiye etti.

Kendisinin uçakta sıcak içecek tüketmeme nedenini uçakların temizliği ve bakımıyla alakalı olduğunu dile getiren Mistt, "Çay ve kahce için su kaynatılan makineler düzenli olarak temizlenmiyor. Çok çaresiz olmadığımız sürece uçakta verilen kahveyi veya çayı içmeyeceğiz. Kahve ve çay için kullandığımız su aynı yerden geliyor ve hiç temizlenmiyor." dedi.

Havayolu şirketlerinin yolcularına düzenli olarak su kalitesi testi yaptıklarını dile getirdiğini ifade eden Mistt, bir uçakta bir testin gerçekleşmesinin yaklaşık altı ila dokuz ay olduğunu hatırlattı.