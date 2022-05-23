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Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

23.05.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 23 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 922 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 922 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Bir günde toplam 123 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 105 olarak kaydedildi.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 687 bin 693’e yükseldi.

İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

SON SIRADA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

23m

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 905 olarak açıklanmıştı.

22m

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