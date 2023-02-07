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  4. SON DAKİKA! 24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı! Hataysporlu Christian Atsu için mucizeyi basın sözcüsü Mustafa Özat duyurdu! 'Yaralı olarak çıkarıldı!'

SON DAKİKA! 24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı! Hataysporlu Christian Atsu için mucizeyi basın sözcüsü Mustafa Özat duyurdu! 'Yaralı olarak çıkarıldı!'

06.02.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'dan kötü haberler gelmeye devam ederken; Hatayspor'un enkaz altında olduğu bilinen futbolcusu Christian Atsu, 24 saati geçmesine rağmen çıkarılamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu için Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, oyuncunun yaralı olarak göçük altından çıkarıldığını duyurdu.

SON DAKİKA! 24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı! Hataysporlu Christian Atsu için mucizeyi basın sözcüsü Mustafa Özat duyurdu! 'Yaralı olarak çıkarıldı!'
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyüklüğü 7.7 olarak duyurulan depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün sabah saat 04.17'de olan 7.7'lik depremin ardından yine dün öğlen 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili olan felaketin ardından Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut enkaz altında kalmıştı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından Radyo Gol'e yaptığı açıklamada Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını açıkladı.

"ATSU YARALI OLARAK ÇIKARILDI"

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Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında." dedi.

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”Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz”

NEWCASTLE UNITED'DAN DESTEK

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United da Twitter hesabından paylaşım yaparak eski oyuncuları Atsu için “Christian Atsu’dan iyi haberler almak için dua ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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