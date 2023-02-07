SON DAKİKA! 24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı! Hataysporlu Christian Atsu için mucizeyi basın sözcüsü Mustafa Özat duyurdu! 'Yaralı olarak çıkarıldı!'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyüklüğü 7.7 olarak duyurulan depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün sabah saat 04.17'de olan 7.7'lik depremin ardından yine dün öğlen 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili olan felaketin ardından Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut enkaz altında kalmıştı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından Radyo Gol'e yaptığı açıklamada Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını açıkladı.

"ATSU YARALI OLARAK ÇIKARILDI"

Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında." dedi.

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”Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz”

NEWCASTLE UNITED'DAN DESTEK

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United da Twitter hesabından paylaşım yaparak eski oyuncuları Atsu için “Christian Atsu’dan iyi haberler almak için dua ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

