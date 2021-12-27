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Son Dakika: 28. Dönem POMEM başvuruları resmen başladı

27.12.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 8 bin öğrenci için ön başvuru sürecinin başladığını duyurdu. POMEM'lere lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar!

Son Dakika: 28. Dönem POMEM başvuruları resmen başladı

Son dakika haberine göre Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 8 bin öğrenci için ön başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

POMEM'lere lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak.

Adaylar, 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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