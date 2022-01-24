SON DAKİKA | 8 saatin ardından Bolu Dağı geçişinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı

Son dakika haberi: Tüm yurtta kar etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin pek çok noktasında birçok yol kapandı. Bolu Dağı kesiminde saatlerdir Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyordu. Kontak kapatan birçok araç kara gömülürken 8 saatin ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

KONTAK KAPATTILAR

Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmedi.

Bolu Tüneli’nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu. Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü.

D-100'DE ULAŞIM SAĞLANMAYA BAŞLANDI

8 saatin ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

DÜZCE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul yönüne kısmen ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara istikametinin de trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA-AA



