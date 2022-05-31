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Son dakika | 81 ile gönderildi! Ülkeye giriş tedbirleri değiştirildi: 1 Haziran'dan itibaren...

31.05.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca 81 ile "Ülkeye giriş tedbirleri" başlıklı yeni genelge gönderildi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak uygulamalarda ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğunun aranmayacağı bildirildi.

Son dakika | 81 ile gönderildi! Ülkeye giriş tedbirleri değiştirildi: 1 Haziran'dan itibaren...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; 01 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİK

Genelgenin Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 3 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Açıklamada, koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı PCR testi
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