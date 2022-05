Son dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! 5 sürpriz isim var...

A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

MAÇ TAKVİMİ

4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları

7 Haziran: Litvanya-Türkiye

11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye

14 Haziran: Türkiye-Litvanya

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.

Doğan Alemdar - Stade Rennais FC

Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.

Mert Müldür - US Sassuolo Calcio

Zeki Çelik - LOSC Lille

Cenk Özkaçar - OH Leuven

Çağlar Söyüncü - Leicester City FC

Kaan Ayhan - US Sassuolo Calcio

Merih Demiral - Atalanta BC

Ozan Kabak - Norwich City FC

Eren Elmalı - Kasımpaşa A.Ş.

Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.

Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş A.Ş.

Cengiz Ünder - Olympique de Marseille

Yunus Akgün - Adana Demirspor A.Ş.

Berkan Kutlu - Galatasaray A.Ş.

Dorukhan Toköz - Trabzonspor A.Ş.

Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano

Orkun Kökçü - Feyenoord

Salih Özcan - 1. FC Köln

Doğukan Sinik - Fraport TAV Antalyaspor

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.

Enes Ünal - Getafe CF

Halil Dervişoğlu - Galatasaray A.Ş.

Serdar Dursun - Fenerbahçe A.Ş.

Tiago Çukur - Watford FC

Umut Bozok - Kasımpaşa A.Ş.