SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! 5 sürpriz isim var...

Son dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! 5 sürpriz isim var...

23.05.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez çağrılan isimler oldu.

Son dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! 5 sürpriz isim var...

A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

MAÇ TAKVİMİ

1559505937727-d

4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları
7 Haziran: Litvanya-Türkiye
11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Litvanya

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.
Doğan Alemdar - Stade Rennais FC
Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.
Mert Müldür - US Sassuolo Calcio
Zeki Çelik - LOSC Lille
Cenk Özkaçar - OH Leuven
Çağlar Söyüncü - Leicester City FC
Kaan Ayhan - US Sassuolo Calcio
Merih Demiral - Atalanta BC
Ozan Kabak - Norwich City FC
Eren Elmalı - Kasımpaşa A.Ş.
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.
Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş A.Ş.
Cengiz Ünder - Olympique de Marseille
Yunus Akgün - Adana Demirspor A.Ş.
Berkan Kutlu - Galatasaray A.Ş.
Dorukhan Toköz - Trabzonspor A.Ş.
Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano
Orkun Kökçü - Feyenoord
Salih Özcan - 1. FC Köln
Doğukan Sinik - Fraport TAV Antalyaspor
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.
Enes Ünal - Getafe CF
Halil Dervişoğlu - Galatasaray A.Ş.
Serdar Dursun - Fenerbahçe A.Ş.
Tiago Çukur - Watford FC
Umut Bozok - Kasımpaşa A.Ş.

FTcx9H1WIAIzqGE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup olduA Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu
Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!
Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.