Son dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! 5 sürpriz isim var...

A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları
7 Haziran: Litvanya-Türkiye
11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Litvanya
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.
Doğan Alemdar - Stade Rennais FC
Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.
Mert Müldür - US Sassuolo Calcio
Zeki Çelik - LOSC Lille
Cenk Özkaçar - OH Leuven
Çağlar Söyüncü - Leicester City FC
Kaan Ayhan - US Sassuolo Calcio
Merih Demiral - Atalanta BC
Ozan Kabak - Norwich City FC
Eren Elmalı - Kasımpaşa A.Ş.
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.
Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş A.Ş.
Cengiz Ünder - Olympique de Marseille
Yunus Akgün - Adana Demirspor A.Ş.
Berkan Kutlu - Galatasaray A.Ş.
Dorukhan Toköz - Trabzonspor A.Ş.
Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano
Orkun Kökçü - Feyenoord
Salih Özcan - 1. FC Köln
Doğukan Sinik - Fraport TAV Antalyaspor
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.
Enes Ünal - Getafe CF
Halil Dervişoğlu - Galatasaray A.Ş.
Serdar Dursun - Fenerbahçe A.Ş.
Tiago Çukur - Watford FC
Umut Bozok - Kasımpaşa A.Ş.
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