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Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Ateşkes çok iyi gidiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Pence-Erdoğan anlaşmasıyla başlayan harekata 120 saatlik arayla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı'nın "Ateşkes çok iyi gidiyor" sözlerini aktararak yeni yorumlarda bulundu.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, tweetinde ilkin Savunma Bakanı'nın sözlerini aktardı:

“Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor."

Muharebe ya da ateşkes bölgelerinde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" dedi.


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