Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, tweetinde ilkin Savunma Bakanı'nın sözlerini aktardı:

“Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor."

Muharebe ya da ateşkes bölgelerinde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" dedi.

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ekim 2019



