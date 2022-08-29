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  4. SON DAKİKA | Abdullah Gül'den '30 Ağustos' açıklaması: Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır

SON DAKİKA | Abdullah Gül'den '30 Ağustos' açıklaması: Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır

29.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakkında çıkan 'her milli bayramda hastalanıyor' iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yağan Gül, "Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır" diyerek bütün milli bayramlara katıldığını söyledi.

SON DAKİKA | Abdullah Gül'den '30 Ağustos' açıklaması: Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır

Son dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den '30 Ağustos' açıklaması geldi. Hakkında çıkan 'her milli bayramda hastalanıyor' iddialarına yanıt veren Gül, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Konuyla ilgili Twitter hesabından yıllar sonra açıklama yapan Gül, "Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır" diyerek bütün milli bayramlara katıldığını açıkladı. Gül açıklamasının devamında cumhurbaşkanlığı görev süresince katılmış olduğu milli bayram ve anma törenlerinin görsellerini de paylaştı.

abdullah gul

11. Cumhurbaşakanı Gül'ün açıklamaları şöyle;

"BUNLARI YALANLAMAYI ZÜL KABUL ETTİM"

"Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak çok büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım anıtkabir ziyaretleri yapmadığımı uzun süre birileri aleyhimde anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim. Ne zaman ki hiç ummadığım kişilerde buna inanmaya başladı o zaman bu açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatılatmak isterim 7 yıl cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken tüm bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım.

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ANITKABİR ZİYARETLERİ

Benden önce 30 Ağustos Zafer Bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa cumhurbaşkanı olarak onları uhdeme aldım ve Çankaya’da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretler konusunda problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum .

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"SADECE BİR KEZ KATILAMADIM"

7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecim içerisinde bir kez Kırgızistan ziyareti sırasındaki rahatsızlığım sebebi ile merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur. Kırgızistan’daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım, yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim sonra da seyahatimi yaptım.

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Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

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