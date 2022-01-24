Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin

Son dakika haberi! Şiddetli kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok ilde engelli ve hamile kamu görevlilerinin izinli sayılacağı bildirildi. İşte kar yağışı nedeniyle kamu personelinin idari izinli sayılacağı iller...

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin iki gün uzatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli kamu personelinin, idari izinlerinin 2 gün uzatıldığı bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele uygulanan idari izin 29 Ocak'a kadar uzatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak'a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak'a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

DENİZLİ

Denizli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının kentte de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 4 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

"Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekleri kaydedildi.

