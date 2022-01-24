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  4. İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez'den net cevap

İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez'den net cevap

24.01.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran sınırında yaşanan teknik arızadan dolayı 10 gün boyunca Türkiye'ye doğal gaz akışının kesileceği açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kesintinin teknik arızadan değil Türkiye'nin borçlarından dolayı olduğu iddia edilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu iddialarla ilgili olarak, "Borcumuz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez'den net cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında açıklamalarda bulunarak İran'ın teknik arıza nedeniyle 10 gün süreyle gaz akışını kesmesine değindi. Kesintinin gerçek sebebinin Türkiye'nin borçları olduğu iddialarını da yalanlayan Bakan Dönmez, "Borcumuz söz konusu değil" dedi.

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İRAN'LA YAŞANAN TEKNİK SORUN

İran taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Dönmez" 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve iş verenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakârlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık. Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran'a gönderdik. 'Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın' dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler. Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran'ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hâl çaresini buluruz" dedi.

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BORÇ İDDİALARINA NET CEVAP: SÖZ KONUSU DEĞİL

İran'a herhangi bir borcumuzun söz konusu olmadığını ifade eden Dönmez, "Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. İran'da iç talebin arttığı ve böyle bir kesinti olduğuna dair duyumları aldık ama resmi olarak bunu doğrultma durumumuz yok. İran da iç tüketimini planlamaları gerekiyor. Eğer mücbir sebep yoksa, alıcının sözleşmeden kaynaklı bir takım yaptırım ve müeyyide hakları var. Karşı taraf kabul etmediğinde uluslararası tahkime taşınıyor konu. İnşallah o boyuta gelmeden çözülür. Sözleşmede her iki tarafın yükümlülüğü var. Bunlara uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacağı belli. Hem aradaki yazışmalar, hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bu işin çözüleceğini deklare etti. Biz daha da kısa sürede yapılması uyarısını yaptık. Biz ülkenin gelişmesi, kalkınmasına paralel olarak talep artışı olduğunu yıllar önce öngörmüştük. Yeraltı depolama kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin bir dizi hazırlık yapmıştık. Şu anda iki tane FSRU yüzer gemimiz var. Burada depolama hacmi kadar önemli olan ne kadarını basabiliyor? Biz normal akışımızı yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran Fatih Dönmez
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