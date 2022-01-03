Son dakika açıklaması... Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? "Tedavim bitene kadar bir süre köşeme çekileceğim"

Son dakika... Tuğba Özerk yılbaşı sahnesindeki görüntüsüyle gündeme geldi. Özerk şarkı söylemeye çalışırken bir an dengesini kaybedip yere düştü. Tuğba Özerk’in sarhoş olduğu iddiası bulunuyordu.

Şarkıcı Tuğba Özerk yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamadı. Özerk açıklamasında "Kimsenin bilmediği bir rahatsızlığım var… Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekileceğim" dedi.

Şarkıcı Tuğba Özerk yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşmadığım, hatta kendimle bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozulukları, bilişsel bozukluk riski altında bir hayatım var.





