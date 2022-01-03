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Son dakika açıklaması... Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? "Tedavim bitene kadar bir süre köşeme çekileceğim"

03.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özerk gündeme bomba gibi düşen görüntüsüyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yılbaşı gecesinde sahnedeki hareketleri dikkat çeken ve sarhoş olduğu iddia edilen Tuğba Özerk açıklamasında hastalığının olduğunu söyledi. Özerk hipofiz bezi makroadenom hastalığı olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Son dakika açıklaması... Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? "Tedavim bitene kadar bir süre köşeme çekileceğim"

Son dakika... Tuğba Özerk yılbaşı sahnesindeki görüntüsüyle gündeme geldi. Özerk şarkı söylemeye çalışırken bir an dengesini kaybedip yere düştü. Tuğba Özerk’in sarhoş olduğu iddiası bulunuyordu.

Şarkıcı Tuğba Özerk yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamadı. Özerk açıklamasında "Kimsenin bilmediği bir rahatsızlığım var… Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekileceğim" dedi.

Şarkıcı Tuğba Özerk yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşmadığım, hatta kendimle bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozulukları, bilişsel bozukluk riski altında bir hayatım var.
Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özerk
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