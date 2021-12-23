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  4. SON DAKİKA: Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ta ilk sevkiyat

SON DAKİKA: Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ta ilk sevkiyat

23.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" demişti.

SON DAKİKA: Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ta ilk sevkiyat

Son dakika: Şanlıurfa'da üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın, acil kullanım onayını almasının ardından dağıtımına başlandı. 150 bin doz aşı düzenlenen törenle Ankara'ya gönderildi.

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi. Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

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(AA)

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