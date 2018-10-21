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Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Adana'da Selma C., 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı. Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.

Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor. (DHA)

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adana cinayet Cinnet

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Alllahım şeytana uydurup sasırtmasın bu nasıl bır psıkolojidir
kendi boğazını niye kesmedin.
cocukların bogazını kesiyo kendısının bilegini kesiyo zalimler icin yaşasın cehennem
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