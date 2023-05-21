Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.



