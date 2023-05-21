HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem

21.05.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'
Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'
Akşener ilk kez kameralar karşısına geçtiAkşener ilk kez kameralar karşısına geçti
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

ATA İttifakı resmen dağıldı! Vecdet Öz'den açıklama geldi

ATA İttifakı resmen dağıldı! Vecdet Öz'den açıklama geldi

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"

'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.