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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

05.01.2025 20:53
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Son dakika haberi: AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.43'de merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla
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