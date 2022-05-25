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  4. SON DAKİKA | Afgan baba Türkiye'yi dehşete düşürdü! Çocuklarını balkondan atıp öldürdü, görüntüler ortaya çıktı...

SON DAKİKA | Afgan baba Türkiye'yi dehşete düşürdü! Çocuklarını balkondan atıp öldürdü, görüntüler ortaya çıktı...

25.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Afgan baba Aksaray'da dehşet saçtı. Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra kendisi de balkondan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi devam ederken mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü" dedi. İşte korkunç olayın son dakika detayları...

Son dakika haberi: Korkunç olay, Aksaray'da meydana geldi. Afganistan uyruklu bir baba, 26 yaşındaki eşini bıçakla yaraladı, daha sonra da 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını balkondan attı. Eşi ve çocuklarını öldüren baba kendisini de balkondan aşağı attı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi devam ediyor.

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EŞİNİ BIÇAKLADI, ÇOCUKLARINI BALKONDAN ATTI

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

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BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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"ÇOCUKLARI ATMIŞ, SONRA KENDİ DE ATLAMIŞ"

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

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Kahvehane işletmecisi Mustafa Kargın

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray Afganistan
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Okuyucu Yorumları 79 yorum
birde tedavi altına alınmış boşa masraf bırakın ölsün cani herif
@soyalp_iskender_1989 ukraynalı baba içinde aynısını yazdın mı ? onlar yapınca normal miydi...
Ne kadar cahilsiniz.İnsanlar bunca çile cektikten sonra cinnet geçirmiş ...Herkesin başına gelebilir.Bunun Egitim seviyesi ile alakasi yok..
Ulkeni terket,maddi zorluklarla uğraş bi de kimseyi memnun edeme..sonrası cinnet..
@soyalp_iskender_1989 malesef bu muhalif zihniyeti ırkcı faşist baskı ve zülümünden bunalıp ta yapmış olabilir adamın yerine kendini koy ha ukranyalı olsa bu ırkcılığı yapmöazlar dertleri müslümanla Alahım avrupada okadar Türk var onları Almanyada yakmak istiyen zihniyetle bizdeki bu muhalif zihniyet aynı en büyük ırkcı şeytandır.
Yazıklar olsun insan olarak gezme.
Adam ekonomik bulanıma girmişse cinnet getirir. Yoksa kimse evlatlarını öldürmez aklı başındayken.
Survivor Türkiye...

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