SON DAKİKA | Afgan baba Türkiye'yi dehşete düşürdü! Çocuklarını balkondan atıp öldürdü, görüntüler ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Korkunç olay, Aksaray'da meydana geldi. Afganistan uyruklu bir baba, 26 yaşındaki eşini bıçakla yaraladı, daha sonra da 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını balkondan attı. Eşi ve çocuklarını öldüren baba kendisini de balkondan aşağı attı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi devam ediyor.

EŞİNİ BIÇAKLADI, ÇOCUKLARINI BALKONDAN ATTI

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARI ATMIŞ, SONRA KENDİ DE ATLAMIŞ"

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

Kahvehane işletmecisi Mustafa Kargın

Kaynak: AA

