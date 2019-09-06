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Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ağrı-Van kara yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, kazada ilk belirmelere göre 2 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole düşerek devrilen minibüsteki 32 kişi yaralandı.

Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırılan yaralılardandan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

(AA)

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