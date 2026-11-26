Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının “İletişimin Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri” kapsamında düzenlediği eğitim programının adresi bu kez Diyarbakır oldu. İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GÜCÜ KARDEŞLİĞİMİZ”

Programda konuşan İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Diyarbakır’ın köklü tarihi, kültürel zenginliği ve medeniyet birikimiyle Anadolu’nun ortak mirasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte yaşama kültürü, birbirimizi anlamak, farklılıklarımıza saygı duymak ve ortak geleceğimize sahip çıkmakla güçlenir. Türkiye'nin en büyük gücü de ortak tarihimiz, kardeşliğimiz ve aynı geleceğe duyduğumuz inançtır.”

DİYARBAKIR’DA YENİ ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Ortak Gelecekte Biriz” çalıştay serisinin Ankara, Erzurum, Erzincan ve Konya’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, çalıştayın önümüzdeki günlerde Diyarbakır’da da düzenleneceğini duyurdu.

Şahin, “Amacımız, ortak değerlerimizi güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek, birbirimizi daha iyi anlamak, huzur, güven, kardeşlik temelinde ortak geleceğimize birlikte yürümektir.” dedi.

KAMU GÖREVLİLERİNE ÖNEMLİ MESAJ

Kamu görevlilerine de önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Şahin, vatandaşlara eşit, kapsayıcı, güven veren ve insan odaklı bir anlayışla hizmet sunulmasının devlet-millet bağını güçlendireceğini vurguladı.

Şahin, “İnanıyoruz ki ortak geleceğimizi, birbirimizi dinleyerek, anlayarak ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KAMU ÇALIŞANLARINA KRİZ İLETİŞİMİ EĞİTİMİ

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının farklı birimlerinden Harun Kaban, Atiye Atalay, Orhan Bulut, Ali Küçük, Ali Dervent, Olcay Çoban, Murathan Ekşioğlu, Özge Yavuz ve Güler Arpaguş eğitim sunumları gerçekleştirdi.

Programa Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve personeli katıldı.