Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 23. yıl mesajı! 'Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın'

23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalıştık ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Özellikle 2001'den sonra doğan gençlerin burayı dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. AK Parti'yi kurduğumuza nüfus 65 milyondu, bu zamana kadar yüzde 25 arttı. Bugün 86 milyon. Vatandaşa sunulan hizmetler 4 kat, 5 kat, artış oldu.