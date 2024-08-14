Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 23. yıl mesajı! 'Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın'

Son dakika: AK Parti, bugün kuruluşunun 23'üncü yılı kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamına, 85 milyon vatandaşımıza selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde sevgilerimi iletiyorum.
Bugün mutluyuz gururluyuz. AK Parti ailesi olarak heyecanlıyız. 23. yaşımızın sevincini yaşıyoruz. 23. yaş günümüz kutlu olsun. Millete hizmet yolunda 23. yılımız. Tam 23 yıldır hizmet bayrağını şerefle taşımış herkese tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Dimdik yanımızda duran necip milletimizin her ferdine teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz.
23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalıştık ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Özellikle 2001'den sonra doğan gençlerin burayı dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. AK Parti'yi kurduğumuza nüfus 65 milyondu, bu zamana kadar yüzde 25 arttı. Bugün 86 milyon. Vatandaşa sunulan hizmetler 4 kat, 5 kat, artış oldu.
Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak tarihe geçmiştir. Ekonomik kalkınma bizim için demokrasiden bağımsız değildir. Ekonomimizi büyütürken, demokrasimizi yükseltmekten geri durmadık. Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Vesayet odaklarına karşı mücadele yürüttük.
İlk defa doğrudan halkın iradesiyle sandıkla ülkemizde yönetim sisteminde değişikliğe gittik. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti. Milletimiz özgüvenini yeniden kazandı.
Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın! Hiçbir arkadaşımız rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.