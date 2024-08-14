HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 23. yıl mesajı! 'Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 23. yıl mesajı! 'Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.08.2024 14:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz AK Parti'de yıllar sonra kendini gördü. Oyunları bozarak bugünlere geldik. 2 yılı iktidarda olmak üzere 23 yılımız iş yapmakla hizmet etmekle geçti." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise AK Parti içerisindeki kişilerle ilgili olarak da "yorulan varsa kenara çekilip soluklansın" ifadelerinde bulundu.

Son dakika: AK Parti, bugün kuruluşunun 23'üncü yılı kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamına, 85 milyon vatandaşımıza selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde sevgilerimi iletiyorum.

"23. YAŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

  • Bugün mutluyuz gururluyuz. AK Parti ailesi olarak heyecanlıyız. 23. yaşımızın sevincini yaşıyoruz. 23. yaş günümüz kutlu olsun. Millete hizmet yolunda 23. yılımız. Tam 23 yıldır hizmet bayrağını şerefle taşımış herkese tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Dimdik yanımızda duran necip milletimizin her ferdine teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz.

  • En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan, girdiğimiz her seçimde, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımda duran milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz.

AA-20240814-35399498-35399496-AK_PARTI_23_KURULUS_YILDONUMU_PROGRAMI

"MİLLETİMİZ AK PARTİ'DE KENDİNİ GÖRDÜ"

  • Milletimiz AK Parti'de yıllar sonra kendini gördü. Türkiye sevdalısı kadrolar gördü. Kuruluşumuzun üzerinden 14 y geçmişken ülkeyi yönetme sorumluluğunu bu yüce ruhla üstlendik.

"OYUNLARI BOZARAK BUGÜNLERE GELDİK"

  • Bize yorulmak pes etmek yakışmaz diyoruz. Nice engellerle karşılaştık. Bizi hizmetten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Yularını elinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize sardılar. Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek için sayısız yola başvurdular. Ekonomide ne zaman Türkiye kabuğunu kırmaya çalışsa bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Ama bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Oyunları bozarak bugünlere geldik. 2 yılı iktidarda olmak üzere 23 yılımız iş yapmakla hizmet etmekle geçti.

AA-20240814-35399498-35399494-AK_PARTI_23_KURULUS_YILDONUMU_PROGRAMI

  • 23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalıştık ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Özellikle 2001'den sonra doğan gençlerin burayı dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. AK Parti'yi kurduğumuza nüfus 65 milyondu, bu zamana kadar yüzde 25 arttı. Bugün 86 milyon. Vatandaşa sunulan hizmetler 4 kat, 5 kat, artış oldu.

  • Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların en başında geliyor. 23 sene önce hastane yatak sayısı toplam 164 bin iken şimdi toplam 270 bin yatağımız bulunuyor. Hepsi en modern cihazlarla donatılmış. 286 adalet sarayı ile merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşım Türkiye'ye çağ atlattığımız bir alandır. 26 olan havalimanı sayımız 58 oldu. 6 Şubat depreminin izlerini süratle siliyoruz. Çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Enerjideki atılımlarımızı herkes yakından zaten takip ve takdir ediyor.

AA-20240814-35399498-3539949-AK_PARTI_23_KURULUS_YILDONUMU_PROGRAMI

"SESSİZ BİR DEVRİME İMZA ATTIK"

  • Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak tarihe geçmiştir. Ekonomik kalkınma bizim için demokrasiden bağımsız değildir. Ekonomimizi büyütürken, demokrasimizi yükseltmekten geri durmadık. Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Vesayet odaklarına karşı mücadele yürüttük.

  • İlk defa doğrudan halkın iradesiyle sandıkla ülkemizde yönetim sisteminde değişikliğe gittik. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti. Milletimiz özgüvenini yeniden kazandı.

  • Bizim sözlüğümüzde yeter, yeteli sözcükleri olmadı. Lugatımızda bitti kelimesi olmadı. Türkiye'de ilkleri yaşattık, rekordan rekora koştuk. Her zaman kendimizle yarıştık.

"BU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

  • Bizim lugatımızda bitti kelimesi, yeter kelimesi, hiç olmadı. Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün olsun bitti demedik, yeterli demedik. Her zaman kendimizle yarıştık kendi hedeflerimizi aşmanın mücadelesini verdik. Biz bu düşünceden hiç uzaklaşmadık. 23 yıllık bu başarı hikayesinde sadece şahsımın değil, sadece kabinedeki meclisteki arkadaşlarımızın değil başta bu salonda olanlar olmak üzere AK Parti'de görev almış her bir kardeşimin emeği var. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Durmak yok, yola devam dedik. Her şey Türkiye için dedik. Heyecanla yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletimizin emanetine canımız pahasına sahip çıktık. Milletimizin emanetine zafiyet göstermedik. Milletimizin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız inşallah. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Tarih bu başarılara öncülük eden AK Parti'yi, bu kadroyu hayırla yad edecektir. her birinize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'deki kardeşlerime destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

"YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLİP SOLUKLANSIN"

  • Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın! Hiçbir arkadaşımız rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

'Servis ücreti nedir arkadaş?'

'Servis ücreti nedir arkadaş?'

Sultangazi'de iğrenç olay! Hamile kadının önünü kesip taciz etti: O anlar kamerada!

Sultangazi'de iğrenç olay! Hamile kadının önünü kesip taciz etti: O anlar kamerada!

ABD'den gözdağı: İran, İsrail'e saldırırsa...

ABD'den gözdağı: İran, İsrail'e saldırırsa...

Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü paylaşımı infial yarattı

Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü paylaşımı infial yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.