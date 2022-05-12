Son dakika: AK Parti'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezası kararına değinen Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukukçuların yürüteceği bir tartışma. Yargı kararını herkes kendi zaviyesinden değerlendiriyor ancak dosyaya bakarak konuşmak lazım. Dosyaya bakmadan bizi hedef alıyorlar."

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

"Göç meselesi üzerinden provokasyonlara şahit oluyoruz. Düzensiz göçle etkili mücadele ediyoruz. Kaynak ülkelerde çözülmesi için stratejiler üretiliyor. 'Biz iktidara gelirsek bunları göndereceğiz' cümlesi tamamen istismar amaçlıdır."

