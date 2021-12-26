Son dakika: Akdeniz'de peş peşe korkutan depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin meydana geldiği yer:





BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.



