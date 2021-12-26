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Son dakika: Akdeniz'de peş peşe korkutan depremler

26.12.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.15'de merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıklamıştı. Son bilgilere göre 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika: Akdeniz'de peş peşe korkutan depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

afads

Depremin meydana geldiği yer:

afad

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

AFASD


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